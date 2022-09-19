وزير التجارة: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادى مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه مع عضو البرلمان الأوروبى عن حزب الشعب الأوروبى أنطونيو لوبيز استوريز، وبحثا سبل تنمية وتطوير العلاقات المشتركة على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبى، واستعرضا آخر مستجدات الوضع الاقتصادى العالمى، حضر اللقاء النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وقال الوزير، فى بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادى المُشترك مع دول الاتحاد الأوروبى باعتباره أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على الصعيدين الإقليمى والعالمى، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى بلغ العام الماضى نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23.8 مليار دولار خلال عام 2020 محققًا نسبة زيادة بلغت 24.5%.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد ثانى أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالميًا، والحكومة المصرية حريصة على نقل التكنولوجيات الصناعية الأوروبية المتطورة للصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرية والاستفادة من حجم السوق المصرية الكبير وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم وبصفة خاصة من أسواق دول القارة الإفريقية فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

من جانبه، أكد عضو البرلمان الأوروبى أنطونيو لوبيز استوريز حرص البرلمان على توسيع آطر التعاون المشترك مع الحكومة والمجالس النيابية فى مصر فى كل الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك في إطار توجهات تعزيز سياسة الجوار الأوروبية، مشيرًا إلى أن مصر تعد إحدى الوجهات الرئيسية لتوفير الغاز لدول القارة الأوروبية فى إطار مساعيها نحو تنويع مصادر الغاز خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى تقدير القارة الأوروبية للدور المحورى للدولة المصرية على مختلف الأصعدة باعتبارها إحدى الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط، لافتا إلى حرص البرلمان الأوروبى على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية فى فتح قنوات مباشرة للتواصل مع مصر لتعزيز الحوار فى كل الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.