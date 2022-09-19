محافظ المنيا يبحث الاستعدادات لموسم الشتاء

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لمناقشة خطة المحافظة، لمواجهة مخاطر السيول، ولرفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال موسم الشتاء القادم، إلى جانب رفع كفاءة وجاهزية وحدات الجهاز الإدارى بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الأداء ورفع القدرة التشغيلية للمعدات والمركبات، لضمان جاهزيتها فى أعمال الإغاثة والتدخل السريع، والتعامل الفورى مع الأزمات.





جاء ذلك بحضور ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، ومحمد عقل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وأكد المحافظ أنه تم وضع العديد من الخطط والخطوات الاستباقية المبكرة، استعداداً لموسم الشتاء القادم، ولمواجهة مخاطر السيول، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة وكيفية إدارتها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بإعداد خطة تفصيلية لتمركز المعدات، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات والتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية، لمواجهة أى تداعيات للسيول لتسهيل عملية إدارة الازمة، موجها كافة الوحدات المحلية بإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية، بالمتابعة المستمرة للاماكن التى يتوقع حدوث اية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعى بحصر كافة وسائل الاعاشة والإقامة، كما وجه المحافظ، مديرية الموارد المائية والرى بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول سواء (طبيعية، أو صناعية)، وتطهير مجراها وإزالة أى عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائى، بالإضافة للعمل على تقوية الجسور الضعيفة، والتنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق تجنباً لحدوث أى انهيارات بها ومراجعة صلاحية مجارى المياه أسفلها، وذلك من خلال استخدام جميع إمكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات الإنقاذ البرى، موجها مديرية التموين بالاستعداد وتوفير المخزون السلعى من الخبز والمواد الغذائية، لضمان توفير غذاء امن للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع شركة المطاحن، والمجمعات الاستهلاكية.

وكلف المحافظ مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع سيارات الإسعاف على المناطق الأكثر عرضة للسيول مع تجهيز كافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية القروية بكافة الأدوية المطلوبة وأوجه الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تضافر كافة الجهود والتنسيق الكامل مع كافة مديريات الخدمات ووكلاء الوزارة كلاً فى اختصاصه تحسباً لأى تداعيات قد تحدث.

وأكد المحافظ، على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لتلقى البلاغات وإبلاغها للمسئولين بشكل فورى، لسرعة إتخاذ القرار المناسب، والإنذار المبكر لتوقعات الأمطار والسيول، مشدداً على رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإطفاء ومواقع أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط التليفونات من خلال شركة الاتصالات ووحدات الإطفاء، كما وجه المحافظ شركة الكهرباء بوضع خريطة بديلة مباشرة فى حال انقطاع التيار الكهربائى والخطوط التى تغذى مخرات السيول.

وفى السياق ذاته أشار المحافظ، إلى أن المحافظة بصدد تنفيذ بيان عملى مشترك للأجهزة التنفيذية للتدريب على مجابهة الأزمات والأخطار الناجمة عن موسم الأمطار والسيول، خلال الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لرفع الكفاءة والجاهزية والاستعداد لكافة وحدات الجهاز الإدارى بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الأداء ورفع القدرة التشغيلية للمعدات والمركبات، لضمان جاهزيتها فى أعمال الإغاثة والتدخل السريع، والتعامل الفورى مع الأزمات والكوارث، إلى جانب التدريب على سيناريوهات مجابهة الأخطار والتهديدات الناجمة عن الأمطار والسيول، موضحاً أن بيان التدريب سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تبدأ باصطفاف للمعدات، وتجربة محاكاة عملية لانتشال سيارة من مخر سيل، وتنتهى بتجربة محاكاة عملية لشفط وكسح تراكمات مياه أمطار.