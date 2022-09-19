استخراج 5 دبابيس ستائر معدنية من معدة رضيع بمستشفى أطفال المنصورة

جدة - نرمين السيد - وتمكن فريق العمل بوحدة الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة، بقيادة الدكتور محمد عز، رئيس الوحدة، وبمساعدة الدكتوة دعاء فهمى، مدرس طب الأطفال، وقسم التخدير ممثلا فى الدكتور أحمد عبد اللطيف، من إزالة 5 دبابيس معدنية يتراوح طول الدبوس الواحد حوالى 3 سم، من مرئ ومعدة طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

وأكدت الأم، أنها تركت طفلها الرضيع لفترة وجيزة مع أخته التى تبلغ 3 سنوات، وأخبرتها بأنها وضعت دبابيس معدنية تستخدم فى تعليق الستائر داخل فم الطفل، وبعد عمل أشعة على البطن تبين وجود مجموعة من الأجسام المعدنية فى المرئ وأخرى فى المعدة.

وأوضح الفريق الطبى، أن الأجسام المعدنية ذات أطراف حادة، وكان هناك تخوف من أن تكون قد جرحت جدار المعدة والمرئ، ما دفعهم لإجراء أشعة مقطعية أثبتت عدم وجود جروح.

وأضاف أنه بعد التشاور مع قسم جراحة الأطفال تحت قيادة الدكتور أدهم السعيد، ومساعدة الدكتور محمد البشبيشى، مدرس جراحة الأطفال، ونجح الفريق الطبى فى عمل منظار معدة للطفل، واستخراج الدبابيس المعدنية بسلام.

وأشار الدكتور محمد عز، رئيس الوحدة، إلى أن هذه الحالة تعد من الحالات الصعبة نظرًا لعمر الطفل، ووجود عدد كبير من الدبابيس ذات الأطراف الحادة التى تحتاج لمهارة عالية فى استخراجها.

فيما أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، مدير عام مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة، أن وحدة الجهاز الهضمى من أكثر الوحدات المتطورة على مستوى مصر من ناحية التجهيزات والكفاءات البشرية.