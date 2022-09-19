انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم العالي تعلن عن قرار الحسم النهائي بخصوص تقليل الاعتراب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور أن اليوم الأثنين الموافق 19 سبتمبر 2022، هو الأخير أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات لتقليل الاغتراب بين المحافظات.وأشارت التعليم العالي أنه عميلة تقليل الاغتراب متاحة أيضاً أمام الطلاب غير المستفيدين من تقليل الاغتراب بالمرحلة الأولى والثانية موضحة أنه تم فتح الباب لتقليل الاغتراب بداية من يوم الثلاثاء الماضي واستمرت لمدة 5 أيام، حتي يوم السبت الماضي ثم تم مدها حتي مساء اليوم الأثنين.

وأضافت الوزارة أن الهدف من مد فترة تقليل الاغتراب يأتي في إطار حرصها على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن، مطالبة إياهم بالإسراع في عملية تقليل الاغتراب خلال ما تبقي من ساعات اليوم