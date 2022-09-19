انت الان تتابع خبر مقدم 15 ألف جنيه فقط.. الإسكان تطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب وتسليم فوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق برئاسة المهندس عاصم الجزار، أن شقق الإسكان الاجتماعي التي سوف يتم طرحها أمام محدودي منخفضي الداخل في الكثير من محافظات ومدن جمهورية مصر العربية يصل الدعم المباشر والغير مباشر عليها إلي 60%، وذلك ضمن مشروع سكن لكل المصريينوأشارت وزارة الإسكان أن الوحدات السكنية سوف يتم تسليها للمواطنين بشكل فوري لاسيما وأنها كاملة التشطيب ولا تحتاج إلي أي شي، موضحة أن هناك وحدات سوف يتم تسليهما بعد مضي 18 شهر فقط.

وأضافت الوزارة على لسان المتحدث الإعلامي لها المهندس عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد أن مقدم الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي يتراوح ما بين 15 و22 ألف جنيه.