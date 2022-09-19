نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز شقق الاسكان الاجتماعى || مبادرة رئيس الجمهورية “سكن لكل المصريين” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب حجز شقق الاسكان الاجتماعى، وذلك لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سكن لكل المصريين 3” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ومع اقتراب موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل سيتم طرح الشقق الاسبوع القادم وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الاسكان الاجتماعى، وسيتم فتح باب الحجز لشقق الاسكان الاجتماعى 2022 وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (سكن كل المصريين) وتستمر هذه المباردة من يوم 25 سبتمبر 2022 وحتى يوم 1 اكتوبر.

حجز شقق الاسكان الاجتماعى

أعلنت وزارة الإسكان عن حجز شقق الاسكان الاجتماعى وعن طرق وسداد مقدم جدية الحجز، وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وتكون كالآتي:

دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل.

دفع مقدم يبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل.

التسديد يكون بتسهيلات تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة.

تتراوح أسعار بيع وحدات الإسكان الاجتماعي 2022 المطروحة ضمن الإعلان الجديد بين 194 و310 آلاف جنيه.

تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز بـشقق الإسكان الاجتماعي 2022 بين 15 و22 ألف جنيه.

ووضحت وزارة الإسكان الشروط الخاصة للحصول على شقق الاسكان الاجتماعى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) والتي نوضحها في التالي:

أن يكون مصرى الجنسية.

أن لا يقل عمرة عن 21 عام.

أن لا يزيد عمره عن 50 عاماً.

أن لا يكون قد سبق له ترخيص وحدة أو أرض سكنية بالمدن والمحافظات الجديدة.

أن يكون من أبناء المحافظة المقدم بها الوحدة السكنية.

ألا يكون قد حصل على قرض تعاونى من مشروع قومى أو مشروع تعاوني.

أن يكون الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب.

يستلزم أن يكون الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 8000 جنيه شهريًا للأسرة.

حصول الفرد الأعزب من فئة متوسطى الدخل على 13000 جنيه شهريًا.

حصول الأسرة من فئة متوسطى الدخل على 18000 جنيه شهريًا.

تفاصيل حجز شقق الاسكان الاجتماعى 2022

وأعلنت وزارة الإسكان عن محافظات حجز شقق الاسكان الاجتماعى، والمخصص بها شراء كراسات الحجز ودفع مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وتتمثل في 28 محافظة ومدينة (الأقصر، القليوبية، برج العرب، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، اسيوط، المنوفية، الاسماعلية، سوهاج، اخميم، الشرقية، السويس، بنى سويف، الغربية، دمياط، اسوان، الدقهلية، شمال سيناء).

وحددت خطوات التسجيل فى شقق الاسكان الاجتماعى من خلال بعض الخطوات الآتية: