نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي وأسعار مقدم الحجز بمشروع سكن لكل المصريين في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة الاسكان عن عدد من شقق لمنخفضى ومتوسطى الدخل وتوفير كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك من ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (سكن لكل المصريين) وتعتبر هذه المبادرة شاملة وحدات سكنية وشقق جاهزة للتسليم بحد اقصى 18 شهراً، وبتشطيب هندسي يليق بجودة الحياة للمصريين، ويتم فتح باب الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر لذوي الهمم، واعتباراً من يوم 2 أكتوبر القادم لجميع المواطنين وذوى الاحتياجات الخاصة.

كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي أتاحت وزارة الإسكان كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي، وإمكانية حجز الوحدات وفقا للحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل حيث تم رفعه إلى 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة، وتتنوع طرق سداد أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022 طبقاً للآتي:

دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل.

دفع مقدم يبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل.

التسديد يكون بتسهيلات تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة.

تتراوح أسعار بيع وحدات الإسكان الاجتماعي 2022 المطروحة ضمن الإعلان الجديد بين 194 و310 آلاف جنيه.

تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2022 بين 15 و22 ألف جنيه.

كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي

يتاح شراء كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي بجميع مكاتب الهيئة القومية للبريد فى جميع انحاء الجهورية، في المدن والمحفاظات التي بها طرح للوحدات السكنية الجديدة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين)، ويستلزم على المواطن اتباع بعض الخطوات للتقديم لحجز شقق الاسكان الاجتماعي الجديد وهي:

شراء كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي من مكاتب البريد.

دفع رسوم الحجز واستلام الايصال.

تحديد المدينة الراغب فى الحصول على شقة فيها.

تسجيل جميع البيانات.

تحميل جميع الأوراق والصور.

مراجعة البيانات.

حفظ البيانات والتسجيل.

أن يكون مصري الجنسية، أن لا يقل عمره عن 21 عامًا، أن لا يزيد عمره عن 50 عاماً، وأن لا يكون قد سبق ترخيص وحدة أو أرض سكنية بالمدن والمحافظات الجديدة من خلاله، أن يكون من أبناء المحافظة المقدم بها الوحدة السكنية، ألا يكون قد حصل على قرض تعاونى من مشروع قومى أو مشروع تعاونى، أن يكون الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، يستلزم أن يكون الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 8000 جنيه شهريًا للأسرة، حصول الفرد الأعزب من فئة متوسطى الدخل على 13000 جنيه شهريًا، يجب حصول الأسرة من فئة متوسطى الدخل على 18000 جنيه شهريًا.