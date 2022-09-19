وزير القوى العاملة يلتقي بنظيره الصومالي على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على استعداد الوزارة لتدريب العمالة الصومالية على متطلبات سوق العمل ،موضحا أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم إلى قارة إفريقيا من أجل تحقيق تقدمها واستقرارها،ومعربا عن ترحيبه بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين في القارة السمراء .

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة مع نظيره الصومالى بيحي ايمان حجيه وزير العمل الصومالى ، والياس شيخ عمر سفير دولة الصومال فى مصر ، اليوم الإثنين على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) المنعقدة في اليوم الثانى على التوالى ،والذي تنظمه منظمة العمل العربية ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي بدأت فعالياتها امس الأحد ، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة " حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال" من 21 دولة عربية .

فى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره الصومالى ، والوفد المرافق له ، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الصومالية فى شتى المجالات ، وحرص الدولة المصرية على الوقوف مع شقيقتها الصومال فى جميع الاوقات والازمنة ، خاصة فى مجالات العمل والتدريب المهنى التى تمتلك فيه الدولة المصرية بخبرة كبيرة

من جانبه قدم وزير العمل الصومالى ، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال وطيب الاقامة ، مشيداً بالعلاقات المصرية الصومالية على مر السنوات ، قدمت فيها مصر كل الدعم للصومال فى شتى المجالات لتتعافى تدريجياً وتحقق النمو والاستقرار ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، 550 منحة دراسية فى الجامعات المصرية لابناء دولة الصومال .

كما اكد وزير العمل الصومالى ، ان دولته بدأت بالفعل خطة لبناء مؤسسات الدولة مرة اخرى وإعادة هيكلتها ، والتى من صميم دور وزارة العمل،والقائمة على بناء العامل الصومالى محور واساس تلك الخطط والاستراتيجيات ، والتى تحتاج فيها الصومال إلى الاستفادة من خبرات ودعم الدولة المصرية لتدريبه واصقال مهارته بخبرتها الرائدة فى هذا المجال .