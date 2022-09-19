«أخلاقنا الجميلة» حملة جديدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جدة - نرمين السيد - وتستهدف الحملة التأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب فى التعامل. الحملة تنطلق على عدة مراحل عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

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