جامعة الأزهر تدشن مبادرة «النظافة من الإيمان» بمختلف الكليات

جدة - نرمين السيد - نظم فرع البنات بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد فكرى خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، المبادرة الأولى تحت عنوان (النظافة من الإيمان) والتى شملت مختلف كليات فرع البنات بالجامعة.





ووجه نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات الشكر والتقدير لكل الأيادى التى أسهمت وشاركت فى نجاح المبادرة من أجل الحفاظ على البيئة داخل الحرم الجامعى لفرع البنات. وطالب فكرى بالاهتمام بالنظافة والمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة أعمال تجميل المساحات الخضراء داخل حرم فرع البنات بمدينة نصر، حتى يكون هناك أماكن انتظار واستراحات للطالبات مع قرب بداية العام الدراسى.

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