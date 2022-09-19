‎موعد صرف مرتبات العاملين شهر سبتمبر 2022 للعاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة

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عمر شويل - جدة بعد تخطي منتصف شهر سبتمبر اقترب ‎موعد صرف مرتبات العاملين شهر سبتمبر والموظفين، حيث وفقاً للموعد الرسمى سيتم صرف المرتبات بداية من يوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022، وسيتم صرف المرتبات فى 33 وزارة وهيئة بداية من يوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 وحتى يوم 27 سبتمبر 2022، حيث تبدأ وزارة المالية فى صرف المرتبات للموظفين فى الحكومة، والذي يصل عددهم إلى 6 ملايين موظف منقسمين على 66 وزارة ومصلحة حكومية.

‎موعد صرف مرتبات العاملين شهر سبتمبر

تبدأ وزارة المالية يوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 ‎موعد صرف مرتبات العاملين شهر سبتمبر، وذلك لعدد 33 هيئة ومصلحة حكومية، ويحدد يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر لصرف المرتبات الأخرى، أما باقى العاملين فى الوزارات تصرف لهم المرتبات يوم الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 25، و26، و27 من شهرسبتمبر الجاري، وتكون الهيئات الحكومية التى تصرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الاربعاء 21\9\2022 هي الآتي:

الوزارات (الداخلية – الصحة – قطاع الأعمال العام – التضامن الاجتماعي – الأوقاف – الطيران المدني – الإنتاج الحربي – السياحة – البترول – التموين – الإسكان – التجارة والصناعة – الآثار – البيئة – النقل – القوى العاملة – الهجرة وشؤون المصريين بالخارج – الثقافة – شؤون مجلس النواب – الاتصالات).

المديريات (التضامن الاجتماعي – مديريات القوى العاملة – مديريات الشؤون الصحية – مديريات الطرق والنقل – مديريات التموين والتجارة الداخلية – مديريات الإسكان والمرافق).

المصالح الحكومية (المجلس الأعلى للصحافة – الجهاز المركزي للمحاسبات – مجلس النواب – المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – المجلس القومي لحقوق الإنسان – الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي).

‎صرف مرتبات العاملين شهر سبتمبر

وحددت وزارة المالية‎ موعد صرف مرتبات العاملين شهر سبتمبر عن يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022، وذلك للهيئات والمصالح الحكومية الأخرى لاستكمال صرف المرتبات وهي الآتي: