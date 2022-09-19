نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة ‎مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين وخطوات تسجيل وتحديث رقم الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد من المواطنين عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى عن ‎مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين، وذلك من خلال الدعم التموينى الذى قدمته وزارة التموين للمواطنين، حيث يبحث عدد من المواطنين الذين يستفيدون من هذا الدعم عن كيفية التعرف على الدخول على بوابة مصر الرقمية ومعرفة الرابط وخطوات التسجيل للاستفادة من منظومة الدعم من وزارة التموين، وسوف نوضح لكم في هذا الموضوع جميع الخطوات اللازمة.

‎مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين عن إتاحة بوابة ‎مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين، ونوهت على سرعة استكمال القواعد وبيانات بطاقة التموين، وأن رقم الهاتف يساهم فى سرعة التواصل مع المواطن وذلك عبر الاتصال به او إرسال رسائل قصيرة على الهاتف، وكان من المفترض أن أخر موعد لتسجيل رقم الهاتف هو نهاية شهر أغسطس ولكن أوضحت وزارة التموين أن خدمة اضافة رفم الهاتف ستظل مستمرة ومتاحة حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر بوابة مصر الرقمية

ووضحت وزارة التموين مسبقأ خدمات ‎مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين، وطرق تسجيل رقم الهاتف واستكمال البيانات عبر الموقع، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية .

. الضغط على خدمات التموين.

الضغط على تحديث البيانات.

بداية الخدمة.

ادخال الرقم القومى.

استعلام عن صرف البطاقة.

الاستعلام عن حالة الطلب.

تفعيل البطاقة وكتابة الرقم السرى واسم المستخدم.

إصدار بدل تالف لبطاقة تموين.

قم بتسجيل رقم الموبايل.

ثم يتم عملية مراجعة رقم الهاتف.

وقد حددت الدولة مؤخراً حصة بطاقة التموين من السلع شهريا للمواطن على حسب عدد أفراد البطاقة حيث تختلف بطاقة عن بطاقة أخرى فالأسرة التي لديها 4 أفراد تحصل على دعم شهرى 200 جنية و600 رغيف شهرياً، أما الأسرة التى لديها بطاقة مدرج عليها 3 افراد فتحصل على دعم 150 جنية و450 رغيف شهرياً، أما الأسرة المكونة من فردين تحصل على دعم 100 جنية و300 رغيف شهرياً، ونوهت وزارة التموين أنه لا بد في خلال اسبوعين انتهاء اصحاب السلع التموينية فى اضافة رقم التليفون، وذلك لتحديث بطاقة التموين حسب تعليمات الوزارة، وذلك لحرص وزارة التموين على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية.