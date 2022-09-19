وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمناقشة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 11:34 صباحاً - عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لمناقشة تطوير كليات التربية بالجامعات المصرية، بحضور د. محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، ود.محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك بمقر الوزارة.

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على التعاون المثمر على مدار السنوات الماضية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى العديد من المشروعات التعليمية والبحثية المشتركة التي تم تنفيذها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز المزيد من أوجه التعاون مع الوكالة، ومنها: مشروع تطوير كليات التربية، وتدريب خريجي تلك الكليات على أحدث طرق التدريس بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة بأساليب التعليم في العالم.

واستعرض وفد الوكالة ملامح مبادرة المعلم المتميز والتي تقدر بحوالي 50 مليون دولار؛ بهدف تعزيز برنامج إعداد وتطوير المعلمين بالجامعات المصرية، وتزويدهم بمهارات متميزة لدعم تعليم الطلاب، مما يساهم في رفع كفاءة مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية.

كما ناقش الاجتماع، إمكانية تطبيق المبادرة والتي تمتد لمدة خمس سنوات، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بهدف تطوير برامج دراسية جديدة بكليات التربية بالجامعات المصرية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة في هذا المجال، فضلًا عن تطوير معامل كليات التربية وتجهيزها بأحدث الإمكانات، بالإضافة إلى دعم المعلمين الحاليين والمستقبلين؛ لاكتساب مهارات التدريس وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في التعليم والمناهج الجديدة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى أن المبادرة تشمل تصميم وتنفيذ برامج إعداد وتأهيل المعلم بجودة عالية، كما ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تكنولوجيا التعليم، وإعداد الشراكات بين الجامعات المصرية الحكومية والجامعات الأمريكية، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID) ) على دعم علاقات التعاون مع مصر في شتى المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية، والمشروعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا دعمه لمشروع تطوير كليات التربية، والتعاون مع الجامعات في هذا المشروع؛ لاكساب خريجي تلك الكليات المهارات والمعارف اللازمة، وتحسين جودة التعليم.

حضر الاجتماع من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID))، السيد/ روبرت باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة، السيدة/ كايت مالوني مدير فريق التعليم الأساسي، السيد/ أندي هاتفيلد مدير مشروع مبادرة المعلم المتميز، د. مجدي بخيت الخبير الاستشاري بالمشروع ، أ. دينا سليم خبير إدارة المشروعات، أ. نادر أيوب خبير إدارة المشروعات.