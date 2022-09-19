تطوير وتوسعة 5 مدارس بعدد 72 فصلا فى مطروح

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ مطروح خالد شعيب، على استمرار جهود المحافظة فى توسعة وتطوير عدد من المدارس بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستيعاب مزيد من الكثافة المدرسية والوصول إلى جميع المناطق لمنع التسرب من التعليم مع زيادة أعداد الفصول.





وقال شعيب -فى بيان اليوم الاثنين- إنه جرى الإعلان عن تطوير وتوسعة 5 مدارس بعدد 72 فصلا، بالإضافة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مديرية التربية والتعليم، وتطوير مركز تكنولوجى بمطروح وإدارة النجيلة التعليمية. من ناحيته، أوضح المهندس طارق مسعد، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة مطروح، أن المدارس المطروحة للتطوير والتوسعة هى مدارس السلوفة بالضبعة بعدد 11 فصلا، ومدرسة أسامة بن زيد بالحمام بعدد 16 فصلا، ومدرسة أولاد مسعود بالحمام بعدد 16 فصلا، ومدرسة قرية 23 بقرى البنجر التابعة لمركز ومدينة الحمام بعدد 13 فصلا، ومدرسة الشهيد العقيد أحمد جاد جميل بمنطقة القصر بمرسى مطروح بعدد 16 فصلا.

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