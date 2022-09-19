سفير مصر بجنوب السودان يبحث تعزيز العلاقات مع وزير الشباب والرياضة

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، وزير الشباب والرياضة الدكتور "ألبينو بول"، وتطرق اللقاء إلى آفاق التعاون فى مجالى الشباب والرياضة.





وأكد السفير "عبد القادر" قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية الممتدة لتشمل كافة المجالات، وهو ما أكد عليه الوزير "بول"، مقدماً الشكر للجانب المصرى على الدعم المقدم لبلاده.

واتفق الطرفان على دفع التعاون فى مجالى الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن القيادة السياسية بالدولتين تؤمن بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم لتحقيق النهضة والتنمية المأمولة.

وراجع الطرفان خلال الاجتماع مشروعات وأطروحات التعاون التى تم مناقشتها من قبل، والتى تشمل تنمية مهارات وقدرات الشباب الجنوب سودانى فى المراكز التدريبية والأكاديميات المصرية، وفى مقدمتها "الأكاديمية الوطنية للتدريب" تمهيداً لافتتاح فرع للأكاديمية بجنوب السودان، بما يساعد فى بناء كوادر شبابية جنوب سودانية قادرة على المساعدة فى نهضة البلاد، ومقترحات التعاون فى مجال الرياضة من خلال إنشاء مركز نموذجى للشباب بجنوب السودان.

كما أعرب الوزير "بول" عن التطلع لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر الشباب المصرى الجنوب سودانى فى العاصمة "جوبا"، بما يساهم فى استمرار مد جسور التواصل بين الشباب فى الدولتين.