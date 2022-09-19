وزير التعليم العالى يشيد بأداء قومى البحوث: «بيت الخبرة»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر المركز.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أهمية التسويق للمنتجات والابتكارات التى ينتجها المركز، فضلاً عن تعزيز التواصل والتعاون مع الصناعة، مطالبا بتفعيل المزيد من أوجه الشراكة مع الجامعات والجهات البحثية العالمية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب مع العلماء والباحثين المتميزين عالميًّا فى المجالات ذات الأولوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، وبما يسهم فى خلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية.

وأكد الدور المحورى للمركز فى تدريب الطلاب بالمعاهد التابعة له، وتنفيذ مشروعات التخرج فى ضوء الاستفادة من إمكانيات وقدرات المركز،مشددا

على اهتمام الدولة بالبحث العلمى وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوى الذى يلعبه البحث العلمى والابتكار كأداة هامة نحو تنمية الاقتصاد المصرى، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمى، واحتضان المبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز ،خلال الاجتماع ،عرضًا تفصيليًّا حول المركز القومى للبحوث، ونشأته، ورؤية المركز كبيت خبرة للبحث العلمى والابتكار قادر على المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أنه يعد أكبر المراكز البحثية، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، فضلاً عن أنه يهدف إلى رفع المستوى الوطنى للعلوم ونشر المعرفة.

وأوضح أنه يضم (4100) عضو هيئة بحوث، وكذا يضم (10) مبانى بحثية، (3) مبانى إدارية ومبنى إدارى بأكتوبر، و(10) غرف تخزينية، بالإضافة إلى (14) معهدًا و(6) مراكز تميز، فضلاً عن إطلاق شركة المركز القومى للبحوث للمنتجات الابتكارية.

وأشار هاشم إلى المشروعات البحثية للمركز، ومنها (32) مشروعًا دوليًّا، (83) مشروعًا محليًّا، (510) مشروعات داخلية، و(10) مشروعات تكليفية، بالإضافة إلى المزرعة البحثية والإنتاجية التابعة للمركز، ومكتب نقل وتوطين التكنولوجيا التابع للمركز، موضحًا مساهمة المركز فى مجال الزراعة والغذاء، والصناعات الإستراتيجية، والتكنولوجيات البازغة والعلوم المستقبلية، والخدمة المجتمعية، فضلاً عن المساهمة فى المجمعات التعليمية والابتكارية فى الأقاليم المختلفة بالقطر المصرى.

وقال إن المركز يعتبر الأول فى براءات الاختراع والتى تصل إلى (250) براءة اختراع منذ نشأته، وفى مجال النشر الدولى، حيث نشر أكثر من (75) ألف بحث منذ إنشائه، كما أن المركز حصل على (20) جائزة دولية العام الماضى، و يعد الأول محليًّا عام 2021 فى مؤشر سيماجو للمراكز البحثية، كما حقق المركز الأول محليًّا والثانى فى مؤشر سيماجو عام 2020.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على تخصيص جائزة سنوية للإداريين بالمركز القومى للبحوث باسم محمد منير حجاج، وهى عبارة عن العائد السنوى لمبلغ 20 ألف جنيه يتم إيداعها بالبنك العربى الإفريقى- فرع المركز، على أن تكون الجائزة لأفضل موظف من الكادر العام بالمركز، طبقًا للمعايير اللازمة لذلك.

وأحيط المجلس علمًا باتفاقية التعاون العلمى المشترك بين المركز القومى للبحوث وجامعة نانجينج الصينية للملاحة الجوية والملاحة الفضائية بالصين NUAA؛ لتبادل الخبرات والعلماء والباحثين، والتعاون فى إجراء البحوث العلمية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تنظيم الندوات العلمية، وورش العمل، والمؤتمرات، والدورات التدريبية فى المجالات المختلفة التى تهم البلدين.

وعلى هامش اجتماع المجلس، تفقد وزير التعليم العالى عددًا من المراكز والوحدات التابعة للمركز القومى للبحوث، منها مركز تكنولوجيا النسيج الابتكارى، وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومقره بالمركز، وهو تحالف قومى لتعميق المكون والناتج المحلى فى صناعة النسيج، ويتم من خلاله احتضان مشروعات التخرج ذات الجدوى فى الحاضنة التكنولوجية التابعة للأكاديمية (انطلاق) ويتم تطوير المشروع أو الابتكار، حيث يحصل الطالب أيضًا على منحة للحصول على درجة الماجستير ممولة من برنامج علوم الجيل القادم، فضلاً عن تمويل مشروعه حتى يصل إلى شركة تكنولوجية ناشئة، ووحدة البيانات والتحكم المركزية Data Center بالتعاون مع شركة هواوى العالمية؛ للربط بين المركز الرئيسى بالدقى وفرع المركز بمدينة السادس من أكتوبر، وتضم وحدتين، احدهما لخدمة شبكة الإنترنت بالمركز والعاملين به، والأخرى للحوسبة السحابية لاستضافة المواقع بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات.

كما تفقد الوزير المعرض الدائم للمخرجات البحثية الجاهزة للتسويق والتطبيق، والخاصة بمختلف المعاهد التابعة للمركز، ومنها معهد بحوث الصناعات النسيجية، ومعهد بحوث الصناعات الكيماوية، ومعهد البحوث الهندسية، ومعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، وغيرها من المعاهد.

وافتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عددًا من المبانى الإدارية وتضم (2) حاضنة تكنولوجية، والمقر الإدارى لشركة المركز، و(5) قاعات للاجتماعات، والتدريب، فضلاً عن صالة اجتماعات مجلس الإدارة بالمركز وفى هذا الصدد أشاد وزير التعليم العالى بالمستوى المتميز للمراكز والوحدات والمبانى التابعة للمركز القومى للبحوث.