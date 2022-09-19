إجراء جديد من التعليم لتغيير المسمى الوظيفى لـ4117 معلما وأخصائيا

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على بدء البرنامج التدريبى لتغيير المسمى الوظيفى (معلم أخصائى) للتعليم العام والفنى للعام 2022، فى ضوء القرار الوزارى رقم (41) لسنة 2020.





وأعلنت الوزارة -فى بيان اليوم الاثنين- تطبيق البرنامج التدريبى لتغيير المسمى الوظيفى لأعضاء هيئة التعليم المرشحين لتغيير المسمى الوظيفى، حرصا على مصلحة المعلمين وجودة العملية التعليمية.

وقالت إنه على المعلمين المستهدفين بالتدريب بعد استيفاء شروط تغيير المسمى الوظيفى، الدخول على المنصة الرقمية للأكاديمية المهنية للمعلمين والبدء فى حجز التدريبات الإلكترونية، حتى يوم 29 سبتمبر الجارى، وضرورة قراءة واتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بحجز البرنامج التدريبى وحجز الاختبار فى نهاية البرنامج التدريبى، مع العلم بأن الاختبارات تتم فى مقرات الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات.

وأشارت إلى أنه سيجرى إرسال البيانات إلى فروع الأكاديمية للتواصل مع المستهدفين عن طريق إدارات التنسيق بالمديريات والإدارات التعليمية لسرعة إنجاز العمل.

وبلغ عدد المقبولين لتغيير المسمى الوظيفى 4117 معلما وأخصائيا، تقدموا لتغيير المسمى الوظيفى لهم.

واشترطت ضوابط الموافقة على تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين ما يلي:

الحصول على مؤهل عال من كليات التربية، أو مؤهل عال بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، وتناسب - المؤهل الدراسى مع المادة والتخصص والمرحلة الدراسية والوظيفة التى يرغب فى الانتقال إليها.

- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة للنقل والتى تستهدف إكساب المهارات والمعارف الخاصة بالمرحلة أو الوظيفة أو التخصص أو المادة التى يتم الانتقال إليها طبقا لما يقرره مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض.

- الحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الأخيرين.

- الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة أو الوظيفة أو التخصص أو المادة التى يتم الانتقال إليها، وأن تغيير المسمى يتم من خلال إدارة التنسيق بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك وفقا لمعدلات العجز والزيادة من مرحلة إلى مرحلة أو من مادة لأخرى.