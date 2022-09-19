هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة العيد القومى لمحافظة البحيرة

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحيرة، الذى يوافق 19 سبتمبر من كل عام، وجاء هذا اليوم تخليدا لذكرى انتصار أهالى رشيد على الحملة الإنجليزية على مصر.





وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور شريف فاروق، إن العيد القومى لمحافظة البحيرة يمثل يوم تصدى أهالى مدينة رشيد للعدوان الإنجليزى؛ لذا بادرت الهيئة بالمشاركة فى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة بإصدار طابع بريد تذكارى لتوثيق هذا الحدث المهم. وأضاف فاروق، أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصرى دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية فى الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها. مقاس الطابع (5 سم فى 6 سم) متعدد الألوان ومؤمن ضد التزييف، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

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