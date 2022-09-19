110 حافلات كهربائية محلية الصنع بهيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن الوزارة أتاحت مبلغ 104,8 مليون جنيه دفعة مقدمة، من إجمالى 330.5 مليون جنيه، قيمة التزامات الوزارة لتصنيع 110 حافلات تعمل بالكهرباء، منها 70 لهيئة النقل العام بالقاهرة، و40 لهيئة النقل العام بالإسكندرية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية واهتمام الحكومة بالحفاظ على البيئة والحد من التلوث والاتجاه العالمى لاستخدام المركبات بالكهرباء.





وأوضح آمنة، أن التكلفة الإجمالية تبلغ 519 مليون جنيه، وتبلغ التزامات الوزارة نسبة 62,5 % من إجمالى التكلفة، وتلتزم هيئتا النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بسداد باقى التكلفة.

وأشار إلى أن الحافلات تصنع بالكامل فى مصر، وسيخصص جزء مما سيتم توفيره خلال شهرى سبتمبر الحالى وأكتوبر القبل من حافلات للعمل فى مدينة شرم الشيخ لانتقالات ضيوف مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" والذى ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، ليكون هذا المؤتمر بداية لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر الآمن صديق البيئة.

وأوضح آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات فى إقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء، لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن منظومة النقل الجماعى ستبقى من أولويات الدولة المصرية، خاصة سيارات هيئات النقل العام والتى تعد الأكثر استخداما لنقل المواطنين بالعاصمة.

ونوه وزير التنمية المحلية بحرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لصناعة الحافلات التى تعمل بالكهرباء، وذلك للحفاظ على البيئة ومحاربة التلوث والتماشى مع المعايير البيئية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة المستدامة.

وفى ذات السياق، قال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تقوم بتحديث أسطول هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، حيث يبلغ عدد الحافلات التى يتم تعديلها 2262 على عدة دفعات بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، ويتم دخولها الخدمة تباعا، حفاظا على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئى، وبما يحقق الاستفادة المثلى اقتصاديا من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار.

ولفت إلى إجراء الهيئتين، تعديلات فى حافلات أسطولها لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى مع رفع كفاءة الحافلات داخليا وخارجيا، لتوفير وسائل مواصلات لائقة بالمواطنين، بالتوازى مع دخول حافلات جديدة للخدمة.