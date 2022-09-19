محافظ الوادى الجديد: ندعم كل ما يسهم فى تنمية القطاع الرياضى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم، الإثنين، مع وفد النقابة العامة للمهن الرياضية بحضور الدكتور فتحى ندا، النقيب العام للمهن الرياضية، وبهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك على هامش زيارة الوفد لتكريم المتدربين بالدورة الأساسية للمدربين التى أقيمت بالتعاون بين النقابة ومديرية الشباب والرياضة، وفرع الاتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون فى ضوء دور النقابة لتأهيل الكوادر المتميزة رياضيًا وإداريًا، واختتم بإهداء درع النقابة للمحافظ تقديرًا للجهد المبذول فى الارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة على أرض الوادى الجديد.
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