عاجل - السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية مع الهند

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الهندى، راجناث سينج، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، ونيفيديتا شوكلا، وكيل أول وزارة الدفاع الهندية، وألوك تيوارى، سكرتير خاص وزير الدفاع الهندى.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس، طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، مشيرا إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التى تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائى، خاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما فى المجالات كافة. من ناحيته، نقل وزير الدفاع الهندى، إلى الرئيس تحيات رئيس الوزراء الهندى، معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامى وازدهار، ومشددا على اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية فى ظل الطفرة التنموية الشاملة التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس، فضلا عن الدور المصرى المحورى والحاسم فى مكافحة وقهر خطر الإرهاب الأمر الذى ألقى بظلال الأمن والاستقرار فى مصر وعلى الأمن الإقليمى بأسره، وفى هذا السياق تتطلع الهند لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكرى والأمنى فى إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون فى التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن التعاون فى مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات.

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