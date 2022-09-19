بالأسماء.. تحويل 4.8 مليون جنيه للعمالة المصرية المغادرة الأردن

جدة - نرمين السيد - نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بالمملكة الإردنية الهاشمية، فى تحويل القائمة 95 من مستحقات الضمان الاجتماعى للمواطنين المصريين المغادرين أراضى المملكة نهائيا لمستحقات عدد 171 مواطنا مصريا، بإجمالى 251 ألفا و771 دولارا أمريكيا، بما يعادل 4 ملايين و877 ألف جنيه مصرى تقريبا.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين فى الخارج، والتى تأتى انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رعاية وحماية العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم ومساعدتهم فى الحصول عليها.

وناشد الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس المكتب العمالى بالأردن، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، اليوم الإثنين، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا، فعلى المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالى أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.