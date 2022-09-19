هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين 19 سبتمبر 2022: حر وشبورة

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن سوف يسود طقس اليوم الأثنين الموافق 19 سبتمبر 2022 حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار على أن يكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.وأوضحت هيئة الأرصاد سوف يكون شبورة مائية في ساعات الصباح ، على كافة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبير والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 19 سبتمبر 2022:
1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.
2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة
3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.
4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.
5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.
6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.