انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين 19 سبتمبر 2022: حر وشبورة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن سوف يسود طقس اليوم الأثنين الموافق 19 سبتمبر 2022 حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار على أن يكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.وأوضحت هيئة الأرصاد سوف يكون شبورة مائية في ساعات الصباح ، على كافة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبير والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 19 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.