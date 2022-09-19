انت الان تتابع خبر عاجل .. الاتحاد يكشف تفاصيل زيادة المعاشات إلي 1200 جنيه لكل الأعضاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام للأطباء البيطريين، أنه يتم حالياً إجراء داسة خاصة بأعضاء الاتحاد من أصحاب المعاشات خاصة بزيادة أموالهم الشهرية.وأوضح سليم في تصريحات صحفية له خلال الساعات القليلة الماضية أن مجلس الاتحاد وافق في الاجتماع السابق له الذي عقد في منتصف شهر أغسطس المنصرم إلي دارسة زيادة المعاشات بمقدار 200 جنيها مصرياً حيث سوف تصبح 1200 جنيه بدلا من 1000 جنيه قيمة ما يتم صرف حالياً لأعضاء الاتحاد.

وأشار نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن الخبير الاكتوارى المكلفة بهذه المهمة سوف يبدأ فى إجراء الدراسة الخاصة بزيادة المعاشات تمهيدا لعرض نتائجها على الجمعية العمومية فور الإنتهاء منها.