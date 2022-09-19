”القوى العاملة ”:مكتب التمثيل العمالي بالاردن يعلن تحويل ٤.٨ مليون جنيه للعمالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:30 صباحاً - فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين في الخارج ، والتي تأتي إنطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رعاية وحماية العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم ومساعدتهم في الحصول عليها ، فقد نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالمملكة الاردنية الهاشمية ، في تحويل القائمة ( 95 ) من مستحقات الضمان الاجتماعي للمواطنين المصريين المغادرين أراضي المملكة الأردنية نهائيا لمستحقات عدد 171 مواطن مصري ، من خلال الشركة المتخصصة في التحويلات المالية باجمالي ٢٥١ الفا و٧٧١ دولار أمريكـــــي، بما يعــــــــــادل 4 ملايين و 877 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالاردن في تقريره الذي تلقته الوزارة،اليوم الإثنين، الى أنه يناشد جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، وعلى المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأضاف الملحق العمالي انه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن ، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور ( 50 ) خمسون يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا الي انه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات .