السفير المصري بجوبا يلتقى بوزير الشباب والرياضة بجنوب السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:30 صباحاً - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، وزير الشباب والرياضة "د. ألبينو بول"، حيث تطرق اللقاء إلى آفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة.

وقد أكد السفير "عبد القادر" خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية الممتدة لتشمل كافة المجالات، وهو ما أكد عليه الوزير "بول"، مقدماً الشكر للجانب المصري على كافة الدعم المقدم لبلاده. واتفق الطرفان على دفع التعاون في مجالي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن القيادة السياسية بالدولتين تؤمن بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم لتحقيق النهضة والتنمية المأمولة.

هذا، وقد قام الطرفان خلال الاجتماع بمراجعة شاملة لكافة مشروعات وأطروحات التعاون التي تم مناقشتها من قبل، والتي تشمل تنمية مهارات وقدرات الشباب الجنوب سوداني في المراكز التدريبية والأكاديميات المصرية، وفي مقدمتها "الأكاديمية الوطنية للتدريب" تمهيداً لافتتاح فرع للأكاديمية بجنوب السودان، بما يساعد في بناء كوادر شبابية جنوب سودانية قادرة على المساعدة في نهضة البلاد، وكذا مقترحات التعاون في مجال الرياضة من خلال إنشاء مركز نموذجي للشباب بجنوب السودان.

كما أعرب الوزير "بول" عن التطلع لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر الشباب المصري الجنوب سوداني في العاصمة "جوبا"، بما يساهم في استمرار مد جسور التواصل بين الشباب في الدولتين.