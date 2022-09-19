وزير التعليم العالي والبحث العلمى يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:30 صباحاً - عاشور يفتتح ويتفقد عددًا من المباني والمراكز التابعة للمركز القومى للبحوث

الوزير يشيد بمستوى أداء المراكز والوحدات البحثية التابعة للمركز

ترأس د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث، بحضور د.محمد محمود هاشم رئيس المركز، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.وليد الزواوي أمين مجلس المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر المركز القومى للبحوث.

وفى بداية الاجتماع، وجه المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُتمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد، موجهاً الشكر للدكتور خالد عبد الغفار على جهوده خلال فترة توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما هنأ سيادته لتوليه حقيبة وزارة الصحة والسكان.

وفى كلمته، أكد الوزير على اهتمام الدولة بالبحث العلمى وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة هامة نحو تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ علي أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، قدم د.محمد محمود هاشم عرضًا تفصيليًّا حول المركز القومي للبحوث، ونشأته، ورؤية المركز كبيت خبرة للبحث العلمي والابتكار قادر على المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أنه يعد أكبر المراكز البحثية، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، فضلاً عن أنه يهدف إلى رفع المستوى الوطنى للعلوم ونشر المعرفة، موضحًا أنه يضم (4100) عضو هيئة بحوث، وكذا يضم (10) مبانى بحثية، (3) مبانى إدارية ومبنى إدارى بأكتوبر، و(10) غرف تخزينية، بالإضافة إلى (14) معهدًا و(6) مراكز تميز، فضلاً عن إطلاق شركة المركز القومى للبحوث للمنتجات الابتكارية.

وأشار د.محمد هاشم إلى المشروعات البحثية للمركز، ومنها (32) مشروعًا دوليًّا، (83) مشروعًا محليًّا، (510) مشروع داخلي، و(10) مشروعات تكليفية، بالإضافة إلى المزرعة البحثية والإنتاجية التابعة للمركز، ومكتب نقل وتوطين التكنولوجيا التابع للمركز، موضحًا مساهمة المركز فى مجال الزراعة والغذاء، والصناعات الإستراتيجية، والتكنولوجيات البازغة والعلوم المستقبلية، والخدمة المجتمعية، فضلاً عن المساهمة فى المجمعات التعليمية والابتكارية فى الأقاليم المختلفة بالقطر المصرى، مضيفًا أن المركز يعتبر الأول فى براءات الاختراع والتى تصل إلى (250) براءة اختراع منذ نشأته، وفى مجال النشر الدولي، حيث نشر أكثر من (75) ألف بحث منذ إنشائه، كما حصل على (20) جائزة دولة العام الماضي، والأول محليًّا عام 2021 فى مؤشر سيماجو للمراكز البحثية، كما حقق المركز الأول محليًّا والثاني فى مؤشر سيماجو عام 2020.

وأشاد د. عاشور بالدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث في مجال البحث العلمي بامتلاكه الكوادر العلمية والتخصصات والمهارات، وكذلك الإمكانيات والتجهيزات المتميزة التى تجعله بيتًا للخبرة العلمية، مؤكدًا على أهمية التسويق للمنتجات والابتكارات التى ينتجها المركز، فضلاً عن تعزيز التواصل والتعاون مع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل المزيد من أوجه الشراكة مع الجامعات والجهات البحثية العالمية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب مع العلماء والباحثين المتميزين عالميًّا في المجالات ذات الأولوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، وبما يسهم فى خلق مناخ للابداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية، مؤكدًا على الدور المحورى للمركز فى تدريب الطلاب بالمعاهد التابعة له، وتنفيذ مشروعات التخرج فى ضوء الاستفادة من إمكانيات وقدرات المركز.

وافق المجلس على تخصيص جائزة سنوية للإداريين بالمركز القومى للبحوث باسم أ/ محمد منير حجاج، وهى عبارة عن العائد السنوى لمبلغ 20.000 (عشرين ألف جنيه) يتم إيداعها بالبنك العربى الإفريقى- فرع المركز، على أن تكون الجائزة لأفضل موظف من الكادر العام بالمركز، طبقًا للمعايير اللازمة لذلك.

وأحيط المجلس علمًا باتفاقية التعاون العلمى المشترك بين المركز القومى للبحوث وجامعة نانجينج الصينية للملاحة الجوية والملاحة الفضائية بالصين NUAA))؛ لتبادل الخبرات والعلماء والباحثين، والتعاون فى إجراء البحوث العلمية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تنظيم الندوات العلمية، وورش العمل، والمؤتمرات، والدورات التدريبية فى المجالات المختلفة التى تهم البلدين.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث، والتى تتعلق بالترقيات، والتعيينات، والإعارات، والتنقلات.

وعلى هامش اجتماع المجلس، تفقد الوزير عددًا من المراكز والوحدات التابعة للمركز القومى للبحوث، منها مركز تكنولوجيا النسيج الابتكارى، وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومقره بالمركز القومي للبحوث، وهو تحالف قومى لتعميق المكون والناتج المحلى فى صناعة النسيج، ويتم من خلاله احتضان مشروعات التخرج ذات الجدوى فى الحاضنة التكنولوجية التابعة للأكاديمية (انطلاق) ويتم تطوير المشروع أو الابتكار، حيث يحصل الطالب أيضًا على منحة للحصول على درجة الماجستير ممولة من برنامج علوم الجيل القادم، فضلاً عن تمويل مشروعه حتى يصل إلى شركة تكنولوجية ناشئة، ووحدة البيانات والتحكم المركزية Data Center) ) بالتعاون مع شركة هواوي العالمية؛ للربط بين المركز الرئيسي بالدقى وفرع المركز بمدينة السادس من أكتوبر، وتضم وحدتين، إحدهما لخدمة شبكة الإنترنت بالمركز والعاملين به، والأخرى للحوسبة السحابية لاستضافة المواقع بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات.

كما تفقد الوزير المعرض الدائم للمخرجات البحثية الجاهزة للتسويق والتطبيق، والخاصة بمختلف المعاهد التابعة للمركز، ومنها: معهد بحوث الصناعات النسيجية، ومعهد بحوث الصناعات الكيماوية، ومعهد البحوث الهندسية، ومعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، وغيرها من المعاهد.

كما افتتح الوزير عددًا من المبانى الإدارية وتضم (2) حاضنة تكنولوجية، والمقر الإدارى لشركة المركز، و(5) قاعات للاجتماعات، والتدريب، فضلاً عن صالة اجتماعات مجلس الإدارة بالمركز.

وأشاد د. أيمن عاشور بالمستوى المتميز للمراكز والوحدات والمبانى التابعة للمركز القومى للبحوث.