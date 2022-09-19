سويلم يلتقى مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لمناقشة سُبل تعزيز التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:30 صباحاً - - بحث سُبل تعزيز التعاون فى مجال التغيرات المناخية ، والتنسيق المشترك خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم

- مناقشة آليات التعاون في مجال البحوث التطبيقية ، والتنسيق بين المنظمة والمركز القومي لبحوث المياه

- بحث إستفادة المنظمة من الخبرات الفنية والإمكانات التدريبية واللوجيستية المتميزة للمركز الإقليمي للتدريب في عقد دورات تدريبية للمتدربين من الدول العربية والإسلامية

- منظمة التعاون الإسلامي تستعد لتنظيم جلسة لمناقشة دليل إرشادي في مجال الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة علي هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه

إستقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، السيد يرلان بايدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ، والسيد الدكتور/ إسماعيل عبد الحميد مدير البرامج والمشاريع بالمنظمة ، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجال الموارد المائية والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، والتنسيق المشترك خلال فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 .

كما تم إستعراض آليات التعاون العلمي والبحثي بين الوزارة والمنظمة ، والتنسيق في مجال البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه ، والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بين المنظمة والمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة في المجالات البحثية المتعلقة بالمياه.

واستعرض الدكتور سويلم الإمكانات المتميزة التى يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ، مشيراً إلى أنه يمكن للمنظمة الإستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التدريبية واللوجيستية للمركز في عقد دورات تدريبية للمتدربين من الدول العربية والافريقية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية لتنظيم حدث جانبي ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المبادئ التوجيهية لسياسة الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" ، بهدف بناء قدرات المسئولين الحكوميين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تطوير الإستراتيجيات وتحسين التشريعات وإنشاء آليات لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة.

الجدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي هي مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، وتعنى بالتعريف بالزراعة والتنمية الريفية ومشاكل الأمن الغذائي ، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الدول الأعضاء وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتبادل الخبرات بين الدول.