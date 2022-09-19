انت الان تتابع خبر مصروفات المدارس التجريبية 2022.. التعليم أصدرت قرار جديد اعرفه من هنا و الان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية 2022 “الرسمية والرسمية المميزة للغات”، وهو المقرر بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 ونشرة المصروفات التي يتم إصدارها عن الإدارة العامة للتوجيه الإداري والمالي.

مصروفات المدارس التجريبية 2022 لكل الطلاب

وطبقاً إلى القرار يكون هذا على 3 أقساط، والأول هو 50% أثناء شهر أكتوبر 2022، والثاني 30% أول يناير 2023، والثالث 20% أول شهر مارس 2023، ويأتي هذا طبقاً إلى القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022، وذلك بخصوص تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات الذي يكون مقابل الخدمات الإضافية التي تحصل على طلاب وطالبات المدارس بجميع المرحل التعليمية سواء “التعليم الفني والعام”، وهي التي يبحث عنها جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بشكل مستمر ودائم.