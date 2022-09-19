وزير الرى يبحث مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى التنسيق بشأن «COP27»

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، يرلان بايدوليت، مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، والدكتور إسماعيل عبد الحميد، مدير البرامج والمشاريع بالمنظمة؛ لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة.





وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجال الموارد المائية والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتنسيق المشترك خلال فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ المقبل COP27.

واستعرض اللقاء، آليات التعاون العلمى والبحثى بين الوزارة والمنظمة، والتنسيق فى مجال البحوث التطبيقية التى تخدم قطاع المياه، والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بين المنظمة والمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة فى المجالات البحثية المتعلقة بالمياه.

وبدوره استعرض الدكتور سويلم، الإمكانات المتميزة التى يمتلكها المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة، مشيراً إلى أنه يمكن للمنظمة الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التدريبية واللوجيستية للمركز فى عقد دورات تدريبية للمتدربين من الدول العربية والإفريقية.

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة الترتيبات الجارية لتنظيم حدث جانبى ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المبادئ التوجيهية لسياسة الإدارة المستدامة للمياه فى الزراعة فى البلدان الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى"، بهدف بناء قدرات المسؤولين الحكوميين فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى فى مجال تطوير الإستراتيجيات وتحسين التشريعات وإنشاء آليات لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه فى الزراعة.

الجدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى هى مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامى، وتعنى بالتعريف بالزراعة والتنمية الريفية ومشاكل الأمن الغذائى، والعمل على تعزيز الأمن الغذائى وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى الدول الأعضاء وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتبادل الخبرات بين الدول.