بعد تفقد مستشفيات أسيوط.. وزير الصحة: «التشخيص عن بعد» نتيجته دقيقة

جدة - نرمين السيد - وناقش الوزير مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، المطالب والاحتياجات الطبية لأهالى محافظة أسيوط، بمختلف المدن والمراكز والقرى التابعة لها، للوقوف على التحديات التى قد تواجه العمل بالمنظومة الصحية، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الطبية بسهولة، حيث نوه الوزير بالمسؤولية المشتركة للجميع فى متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد العمل على النهوض بالمنظومة الصحية بناء على خرائط صحية جار العمل عليها بكل محافظة، مؤكدا وضع سرعة الانتهاء من المشروعات الصحية على رأس الأولويات، لإحداث فارق فى جودة الخدمات، بحيث يلمسها المواطن على أرض الواقع.

وقال إن الاجتماع ناقش مستجدات العمل بمشروعات التطوير الجارية بـ9 مستشفيات مركزية ونوعية وتخصصية، منوها بأهمية القطاع الطبى بمحافظة أسيوط والذى يقدم خدماته لأكثر من 5 ملايين مواطن من خلال ‎87 مستشفى تابع لوزارة الصحة، إلى جانب المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القطاع الخاص، و241 وحدة ومركز صحة أسرة.

وأشار إلى أن الوزير تطرق إلى العمل بمنظومة «التشخيص عن بعد» المتواجدة بمستشفيات (أسيوط العام، الإيمان العام، أبو تيج المركزى، ساحل سليم المركزى، القوصية المركزى)، حيث اطلع الوزير على معدلات تشخيص الحالات منذ بدء العمل بتلك المنظومة والتى بلغت 959 حالة، مشددا على أهمية تلك المنظومة فى التيسير على المواطنين وتلقيهم التشخيص الطبى الدقيق، دون تحمل عناء التنقل بين مراكز المحافظة.

وأضاف أن الوزير تابع سير العمل بالمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار فى محافظة أسيوط، خلال العام الجارى، حيث تم إجراء 8231 عملية جراحية بمختلف التخصصات ضمن المبادرة.

وتابع أنه عقب انتهاء الاجتماع، عقد وزير الصحة لقاء، مع إعلاميى وصحفيى محافظة أسيوط، للرد على الاستفسارات والأسئلة التى تدور حول خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالى المحافظة، حيث استعرض الوزير استراتيجية الوزارة فى هذا الشآن.

وأوضح، أن الوزير لفت إلى حرصه على الزيارات الميدانية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا عدم الاكتفاء بالتقارير الواردة من مديريات الشئون الصحية، حيث يتم إرسال فرق مركزية من الوزارة للمرور الميدانى على المنشآت الطبية والخدمات المقدمة للمرضى.

ونوه بأن الوزير استمع إلى بعض التساؤلات عن التحديات التى تواجه سير العمل ببعض المنشآت الطبية، نتيجة وجود عجز فى الكوادر البشرية، مؤكدا أنه أصدر توجيهاته بتوسيع التعاون مع مستشفيات جامعة أسيوط، لتوفير أطباء بتلك المستشفيات، وفقا لبروتوكولات العمل فى هذا الشأن، بما يضمن التكامل بين جميع مؤسسات الدولة المعنية.

وفى كلمته، وجه محافظ أسيوط، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، على زيارته للمحافظة، والتى تفقد خلالها عددا من المنشآت الطبية، لمتابعة خطة الدولة لتطوير القطاع الصحى والنهوض به وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من الوزير لتذليل كافة العقبات، والتحديات التى تواجه بعض المشروعات، فضلا عن دعمه للقطاع الصحى بالمحافظة، وخاصة مشروعات إحلال وتجديد وتطوير 134 وحدة صحية، و39 نقطة إسعاف، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، ووفقا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل الذى سيجرى تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة القادمة، لخدمة أهالى القرى والنهوض بالقطاع الصحى، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، وتلقى استحسانا كبيرا من المواطنين، فضلا عن القوافل العلاجية المتكاملة التى تطلقها الوزارة بالقرى الأكثر احتياجا، المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية، أمس الأحد، بمحافظة أسيوط، تفقد خلالها عددا من المنشآت الطبية شملت (مشروع إنشاء مستشفى منفلوط المركزى، الإيمان العام، أبو تيج المركزى، أسيوط العام، وحدة صحة أسرة نزلة باقور، حميات أسيوط، مبرة أسيوط للتأمين الصحى).