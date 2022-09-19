وزير القوى العاملة يلتقى نظيره الإماراتى على هامش مؤتمر العمل العربى

جدة - نرمين السيد - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، لمناقشة أوجه التعاون المشتركة بين البلدين لخدمة العمالة المصرية الموجودة داخل سوق العمل الإماراتى وآليات تحسين أوضاعها، وفقا للقوانين والإجراءات الحديثة التى أقرتها الدولة الإماراتية.





جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته 48 والذى تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمنعقد حاليا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات وأصحاب الأعمال والعمال" من 21 دولة عربية.

وفى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره الإماراتى، مؤكدا عمق العلاقة الوطيدة بين مصر ودولة الإمارات على كل الأصعدة وفى مختلف المجالات، مشيدا بالتشريعات ونظم العمل الجديدة وبرامج الحماية الاجتماعية التى أقرتها الدولة الإماراتية لحفظ حقوق العمالة الموجودة بداخلها، وتوسيع سوق العمل، وتعزيزه بالكفاءات والتخصصات المصرية المختلفة.

وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل فى الاهتمام بملفات مهمة أبرزها التدريب من أجل عمالة ظاهرة يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، وكذلك بالعمالة غير المنتظمة الموجودة داخل قطاعات العمل بالدولة، ووضعت خطط عمل جديدة لتوفير مزيد من الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية آخذه فى الاعتبار بعض التجارب الناجحة فى الدول الشقيقة لتوسيع دائرة المستفيدين وزيادة الخدمات بما يتفق مع معايير العمل، وبما يتواءم مع بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، قدم وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتى الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال والتنظيم لمؤتمر العمل العربى فى دورته الـ48 المنعقد فى القاهرة، والتى لطالما احتضنت كل أشقائها فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن انعقاد ذلك المؤتمر يعزز من العلاقات بين البلدان العربية، ويزيد من تماسكها، وفرصة عظيمة لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأشقاء، واقترح آليات وبرامج عمل مشتركة تعزز من سوق العمل العربى المشترك.

وأوضح وزير الموارد البشرية، أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المستقطبة للعمالة بشكل كبير، وعلى نحو متسارع وفقا لمعدلات النمو التى نشهدها فى البلاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات متوسط الأجور التى تتقاضاها العمالة سواء الماهرة أو غير الماهرة مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادى متطرد أدى إلى إقرار مجموعة من التشريعات الجديدة ومنها قانون العمل الذى تم إصداره فى فبراير 2022 والذى بدوره أعطى نقلة نوعية لسوق العمل، فضلا عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التى وفرت العديد من سبل الحماية والرعاية للعمالة.

وأضاف العور أنه ارتبط مع ذلك النمو الاقتصادى إنشاء منظومة تأمين جديدة لحماية حقوق العمالة بالشراكة مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتأمين العمالة بشكل كامل فى حالات التعثر أو الإفلاس أو التأخر فى سداد الأجور أو الإصابة، بالإضافة إلى قانون التأمين ضد التعطل والذى يشمل كل أنواع العمالة يشترك فيه العامل شهريا وعديد من النماذج المستحدثة مما أدى إلى مزيد من الإنتاجية ووجود العمالة الماهرة، وفى نهاية اللقاء تبادل الوزيران دروعا تذكارية.