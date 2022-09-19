وزير الإعلام اللبنانى: الرئيس السيسى لم يتأخر يوما عن الوقوف بجانبنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى حديث خاص أجراه مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بيروت، مع وزير الإعلام اللبنانى، قبل الزيارة التى يجريها إلى مصر، ابتداء من اليوم للمشاركة فى اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب والتى تستضيفها القاهرة اعتبارا من غد ولمدة 3 أيام.

وكشف وزير الإعلام اللبنانى النقاب عن "مؤشرات إيجابية جدية" تؤكد قرب انتهاء الأزمة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وتجاوز الخلافات المعطلة لتأليفها، مشددا على أن لبنان لم يعد يتحمل إمكانية حدوث فراغ أو شغور فى أى موقع، لا سيما فى ظل الظروف العصيبة التى تشهدها البلاد على وقع الأزمة المركبة اقتصاديا وماليا ونقديا، ووجود ملفات بالغة الحساسية تقتضى الحسم السريع مثل ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وإنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولى.

واعتبر أن حلول الاستحقاقات الانتخابية الدستورية فى توقيت قريب، تزامنا مع الأزمات الاقتصادية، وتوتر الحياة السياسية المفتوحة على كل الاحتمالات فى ظل تعدد الطوائف والأحزاب السياسية، أنتجت جميعها ظروفا عصيبة، غير أنه لم يُخف تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول لكثير من الأزمات فى غضون شهر أو شهرين على الأكثر، فى ظل الأجواء الإيجابية الأخيرة وتوالى المواقف التى تتسم بالمرونة السياسية من قبل الفرقاء السياسيين.

وأوضح أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتى، يتعاملان بإيجابية لافتة فى الوقت الحالى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذى قد يُفضى إلى تعويم "تجديد تكليف" الحكومة الحالية مع إدخال تغيير محدود عليها يطال حقيبة إلى ثلاث حقائب وزارية على الأكثر.

وأعرب وزير الإعلام اللبنانى عن أمله فى سرعة إنجاز الخطوات الخاصة بتعويم الحكومة الحالية، قبل نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس الحالى (الذى تنتهى ولايته فى 31 أكتوبر المقبل) باعتبار أن الحكومة تنتقل لها صلاحيات رئيس الجمهورية حال تعثر مجلس النواب فى انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية (مدتها شهران قبل انتهاء ولاية الرئيس).

واستبعد الفكرة التى جرى تداوها حول إمكانية إضافة 6 وزراء سياسيين جدد إلى الحكومة الحالية التى يبلغ عدد أعضائها 24 وزيرا، قائلا "هذه الفكرة سقطت لأنه لا معنى لوجود سياسيين بالحكومة، كما أن وجودهم سيعطل مجلس الوزراء، ويحول الحكومة للعمل وكأنها مجلس رئاسى، فضلا عما يحمله هذا المقترح من تعد على صلاحيات رئيس الجمهورية وتكريس لعرف جديد والقبول بتأجيل الاستحقاق الرئاسى".

وأكد أن الظروف الصعبة وبالغة التعقيد التى يشهدها لبنان على كافة المستويات، فضلا عن الاستحقاقات الداهمة، لا تسمح بـ "تشكيل حكومة جديدة بالكامل" حيث إن هذا الأمر يعنى الدخول فى دوامة الصراع على الحقائب والحصص الوزارية وأسماء الوزراء، مضيفا "وزراء الحكومة الحالية يؤدون مهامهم بشكل جيد ودرسوا الملفات وأصبحوا قادرين على حل مشاكل وزارتهم".

وعما تردد بشأن إمكانية سحب التكليف بتشكيل الحكومة من رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتى، نوه الوزير بأن هذا الأمر ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية، نظرا لأن التكليف بترؤس وتأليف الحكومة يتم من خلال استشارات نيابية ملزمة بين رئيس البلاد وأعضاء مجلس النواب، ومن ثم لا يتم سحب التكليف إلا بمعرفة البرلمان.

وذكر الوزير اللبنانى -فى معرض ترجيح سيناريو تعويم الحكومة اللبنانية الحالية- "سيكون هناك اتفاق سياسى حول توفير ثقة مجلس النواب فى الحكومة بعد الاتفاق على تعويمها".. لافتا فى هذا الصدد إلى أن الحكومة قد تحصل على الثقة ولكن "بالحد الأدنى المطلوب أو أكثر قليلا".

وحذر وزير الإعلام اللبنانى من المخاطر البالغة التى سيتعرض لها لبنان إذا استمرت الخلافات المعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه فى حال دخل لبنان مرحلة الفراغ الرئاسى دون تشكيل حكومة، فإن حكومة تصريف الأعمال الحالية عليها أن تستمر فى تسيير أمور البلد، وستتولى جزءا كبيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وعن الخلاف الدستورى فى شأن إمكانية نقل صلاحيات الرئيس لحكومة تصريف أعمال، رأى وزير الإعلام اللبنانى أن الدستور وُضع لخدمة الناس وضمان الإدارة السليمة وحسن إدارة البلد فى الأوقات العصيبة، مشيرا إلى أن الدستور رغم ما قد يحمله من تفسيرات عديدة، إلا أن الحكومة مجبرة على أن تتولى إدارة شئون البلاد وتنتقل صلاحيات الرئيس لها حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال.

وأضاف "لا مجال فى هذا الأمر - انتقال الصلاحيات الرئاسية للحكومة خلال الشغور الرئاسى - للتفكير الطائفى، ولابد من إعمال أحكام النصوص الدستورية، فأمور الناس ومصالحهم أهم من الطوائف وأهم من الرؤساء والوزراء وأهم من كل شيء".

واستبعد الوزير المكارى فكرة الوصول لفراغ كامل، مشددا على أن لبنان لا يتحمل الفراغ يوما واحدا، داعيا جميع السياسيين والأطراف والمسئولين الكبار، إلى التحلى بروح المسئولية الوطنية "لا سيما وأنهم على دراية كافية أن الأجواء فى لبنان لم تعد تتحمل".

وشدد على أن تعويم الحكومة اللبنانية ومنحها الثقة، لا يبرران تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة، مؤكدا أنه لا مفر من إجراء الانتخابات الرئاسية التى تعد استحقاقا داهما ومقدما على أى شيء، باعتبار أن هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية قد لا تنتقل للحكومة مثل التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خصوصا فى ظل المساعى الرامية للتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.