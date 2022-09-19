انت الان تتابع خبر مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. خليك أول واحد يعرف موعده وشروطه من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة إلى وزارتة المالية، بالإعلان عن كل تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة الدولي÷ وموعد إقامته وشروط الاشتراك فيه وغيرها الكثير من المعلومات الأخرى بشكل دئم.

شروط المشاركين في المزاد

وسوف يقام مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة يوم 27 أغسطس في تمام الساعة الـ 12 ظهراً، ويكون داخل مقر نادي الجزيرة الرياضي الذي يوجد في آخر كوبري عباس بشارع البحر الأعظم، وتقدم طراشة الشروط بمبلغ 400 جنيه.

ويقدم الشخص بطاقة الرقم القومي وتكون سارية والبطاقة الضريبية شرط من شروط دخول المزاد لكال من يخضعون لفئة التجاري، ومن يريد أيضاً الاشتراك فيه عليه أنه يشتري كراسة الشروط ويدفع بلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10000 جنيه في خزينة جمرك سيارات في مطار القاهرة، وِأنه في حالة عدم السداد يخصم من التأمين من سعر السيارة.