الصحف تبرز توجيه السيسى بإقامة مراكز استشفائية بعيون موسى وحمام فرعون

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأخبار" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير فى مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور، الفريدة من نوعها، بالشراكة مع الخبرات الأوروبية فى هذا المجال، بما يساعد على الاستفادة من الثروات التى تزخر بها مصر فى هذا الإطار على أكمل وجه.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أ. ح. هشام السويفى، ومدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية اللواء أحمد العزازى، ورئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية اللواء أشرف العربى، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق العميد عبد العزيز الفقى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس، فى هذا الإطار، على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية فى محافظة جنوب سيناء، خاصة فى مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور.

كما جرى عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى على مستوى الجمهورية، ولا سيما تطوير الطريق الساحلى بقطاعاته المختلفة، حيث وجه الرئيس بتدقيق جميع التفاصيل فى هذا الصدد، بما يوفر عوامل الأمان لمرتادى الطريق، فضلًا عن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وتابع الرئيس مستجدات تطوير هضبة المقطم، موجها بمواصلة جهود رفع كفاءة طرقها الداخلية ومحاورها وميادينها، بما فى ذلك تطوير شارع 9 الذى يمثّل الشريان التجارى الرئيسى للمقطم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضى والمسطحات الفضاء غير المستغلة فى محيط القاهرة الكبرى، فضلًا عن سير العمل فى تطوير طريق صلاح سالم، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير الحدائق المحيطة بقلعة صلاح الدين، كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ومنها تطوير منظومة الرى فى واحة سيوة، فضلًا عن كابلات الجهد العالى للكهرباء العابرة لقناة السويس، لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سيناء، بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن التحديات والمتغيرات المتلاحقة على المستوى الدولى، تستدعى من "أمتنا العربية" التى تمر بتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجا مشرفا لحضارة عريقة قادرة على الاستمرار فى بناء المستقبل، والحفاظ على التراث والماضى العريق.

وأوضح أنه آن الأوان لإعلاء المصالح القومية، ونبذ الخلافات، والفتن التى يستهدف مُشعلوها طمس الهوية العربية والعبث بمقدرات شعوبنا، وأنه أصبح من الضرورى أن تستدعى منا تلك الأوضاع الجديدة وقفة حقيقية لمراجعة وتقييم حقيقى، وواقعى لكافة المتغيرات الحالية على المستوى الدولى، والإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل النهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار، والأخذ بزمام المبادرة نحو قطع الطريق على الطامعين والعابثين بمُقدراتنا، وذلك من خلال تحديد أهداف واقعية قابلة للتنفيذ، وفقًا لبرامج زمنية مُحددة وواضحة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس والتى ألقاها نيابة عنه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، فى الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربى، الذى تنظمه منظمة العمل العربية، الذى بدأ أمس ويستمر حتى 25 سبتمبر الحالى بالقاهرة.

وبدأ الرئيس السيسى كلمته بالترحيب بالحضور قائلًا: "إنه يُشرفنى باسم جمهورية مصر العربية أن افتتح أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربى، كما يُسعدنى فى إطار هذه المناسبة أن أرحب بالوزراء ورؤساء، وأعضاء الوفود والمنظمات والاتحادات على أرض مصر السلام والمحبة التى كانت ولا تزال بيت العرب الأول، متمنيًا لكم جميعًا إقامة طيبة، ولمؤتمركم هذا التوفيق والسداد".

وأضاف "أن جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، ستظل داعمة ومساندة لكافة قضايا الأمة العربية، وإننا حريصون على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة، ولن نكف عن السعى لأى خيار يؤدى إلى التسوية الشاملة لجميع المشكلات فى منطقتنا العربية، لا سيما فى أرض فلسطين العربية، آملين من الله سبحانه وتعالى أن يتحقق الرخاء والرفاهية لجميع الشعوب العربية".

وحول جدول أعمال "المؤتمر"، قال الرئيس السيسى موجهًا حديثه إلى المشاركين "إن عملًا كبيرًا ينتظركم، فجدول أعمال مؤتمركم هذا يتصدى للعديد من الموضوعات التى تشكل مجموعة من أهم القضايا المعاصرة والتى تتمثل فى الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل وما يقدمه من توصيات عملية لكيفية تسخير التقنيات الرقمية لدفع عجلة التنمية ورفع معدلات النمو، فضلًا عن موضوع الذكاء الاصطناعى وأنماط العمل الجديدة، وكذلك موضوع رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها".

وأضاف أنه يتطلع بكل اهتمام إلى القرارات والتوصيات التى ستصدر عن المؤتمر بعد إثراء هذه القضايا بالدراسة والتحليل من خلال أطراف العملية الإنتاجية وأن توضع هذه القرارات موضع التنفيذ.

وفى ختام كلمته، وجه الرئيس السيسى الشكر والتقدير إلى جميع الحضور، لا سيما القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، متمنيًا لهم السداد والتوفيق.

من جانبه، قال مدير عام منظمة العمل العربية فايز على المطيرى، إن جائحة كورونا بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية أثرت بالسلب على أسواق العمل العربى، ولم تلبث أن تنتهى حتى قامت الحرب الروسية الأوكرانية التى انعكست نتائجها السلبية على الأمن الغذائى وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم العالمى.

وأضاف المطيرى أن الدول العربية تواجه العديد من التحديات والرهانات، التى تعتبر أيضًا تحديا كبيرا أمام منظمة العمل العربية، لذا على العالم العربى تقاسم المسئوليات لمواجهة الأوضاع الجديدة التى فرضتها الأزمات المتلاحقة والعمل معًا لتجاوز الفترة العصيبة التى تواجهها المنطقة العربية.

وأكد ضرورة توسيع الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة بالدول العربية، وذلك تحت مظلة المنظمة، لافتًا إلى تقرير منظمة العمل العربية المقرر عرضه بمؤتمر العمل العربى، فالمنظمة دائما تحرص على اختيار موضوع التقرير الذى يعرض على مؤتمر العمل العربى بعناية شديدة لمعالجة القضايا الموجودة على الساحة.

وتطرق المطيرى، إلى القضية الفلسطينية، قائلا: متى يلتئم جرحنا الغائر فى أعماقنا؟ متى تتوقف الاعتداءات التى تنهش فى جسد فلسطين الحبيب؟ لا بد لنا من التحرك الفورى والخروج بقرار لدعم حقوق وعمال الشعب الفلسطينى ورفع الحصار عن فلسطين وإنقاذ المعتقلين بسجون الاحتلال ووقف استهداف الصحفيين والمصورين، وتابع: خلدنا اسم الصحفية شيرين أبو عاقلة تكريمًا لها وتخليدًا لذكراها، فالقضية الفلسطينية تسكن فى قلوبنا ودائما نبحث عن حلها لنحتفل بتحريرها بالصلاة فى القدس.

واختتم المدير العام لمنظمة العمل العربية، كلمته بتقديم الشكر لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والإعلام وكل من شارك فى انعقاد مؤتمر العمل العربى.

ومن ناحية أخرى، التقى وزير القوى العاملة مع وزير العمل بقطر الدكتور على بن صميخ المرى، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته (48) والذى تنظمه منظمة العمل العربية والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأثنى وزير العمل القطرى على زيارة الرئيس السيسى مؤخرا للدوحة، مؤكدا أنها كانت زيارة بالغة الأهمية وحققت نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة، منوها بأن العمالة المصرية من أمهر العمالة على مستوى العالم.

وأكد وزير القوى العاملة عمق العلاقات المصرية ـ القطرية، وأن زيارة الرئيس تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطيد العلاقات مع الدول العربية، والتى تعكس حرص مصر على جمع الأشقاء العرب، وحرص الدولتين على بحث القضايا الإقليمية، فى إطار تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات الإقليمية.

وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية الموجودة بقطر، ورغبة الجانب القطرى فى زيادة نصيب الدولة من تلك العمالة، مشيرا إلى أن ما قبل تنظيم المونديال احتاجت الدولة إلى عمالة فى مجال الإنشاءات والمقاولات، وبعد المونديال سيختلف احتياج الدولة للعمالة وسيتم إمداد وزارة القوى العاملة المصرية بالمجالات الجديدة المطلوبة فى سوق العمل القطرية.

وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على أنه بعد حداد استمر 10 أيام، تودع بريطانيا، اليوم، الملكة إليزابيث الثانية التى ستدفن فى مراسم خاصة فى قلعة «ويندسور»، بعد جنازة دولة يحضرها عدد كبير من قادة العالم فى قصر «ويستمنستر آبي» بوسط لندن.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، إلى العاصمة البريطانية (لندن)، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مراسم جنازة الملكة الراحلة، وتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة.

بينما وضعت السلطات البريطانية اللمسات الأخيرة على خطط الجنازة وسط ترتيبات أمنية استثنائية، حوّلت العاصمة البريطانية إلى قلعة محصنة.

وستبدأ المراسم فى الـ10.44 صباحا بتوقيت لندن، حيث سينقل نعش الملكة الراحلة من «ويستمنستر هول» إلى «ويستمنستر آبي» الذى سيشهد مراسم الجنازة التى أشرفت الملكة الراحلة على وضعها.

وإلى جانب الملك تشارلز الثالث وأفراد عائلته والمئات من قادة وزعماء العالم، تم تأكيد حضور نحو عشرين من ملوك وملكات وأمراء أوروبا، من بينها إسبانيا، وهولندا، وبلجيكا، والنرويج، والدنمارك، والسويد.

وأقام الملك تشارلز عشاء تكريميا لقادة العالم المشاركين فى الجنازة فى قصر «باكنجهام» ليلة أمس.

وتشارك فى الترتيبات الأمنية شرطة المتروبوليتان، وشرطة مدينة لندن، وشرطة النقل البريطانية، وقال نائب مساعد مفوض شرطة لندن ستيوارت كوندى: «إنها أكبر عملية حماية عالمية تقوم بها شرطة المتروبوليتان على الإطلاق».

وتمركز قناصة فوق المبانى العامة، وسيتم نشر أكثر من 5 آلاف رجل أمن، إلى جانب مسئولين أمنيين بملابس مدنية بين الحشود‪.‬

وخلال الجنازة، سيتم وقف الطيران فوق لندن، وسيكون هناك نحو 2500 من أفراد الجيش على أهبة الاستعداد للتدخل فى أى لحظة، لدعم الشرطة.