جدة - نرمين السيد - نيويورك يشارك وزير الخارجية سامح شكرى فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فى نيويورك. القاهرة تنظم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة، رضى الله عنها، بالقاهرة، عقب صلاة العشاء. القاهرة تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة للشباب تحت عنوان "التوثيق والوعى البصرى.. مبادئ التصوير وصناعة الأفلام الوثائقية"، وذلك بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة. القاهرة تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل للشباب تحت عنوان "إكسسوارات النحاس"، وذلك بمقر بيت السنارى الأثرى بـ حى السيدة زينب بالقاهرة. لندن يترأس الملك تشارلز وقرينته جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التى يحضرها مجموعة من زعماء العالم وشخصيات بارزة فى الحياة العامة فى بريطانيا. لندن توقف البورصة البريطانية التداول بالسوق، حدادًا على الملكة إليزابيث الثانية. بكين يتوجه سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف إلى الصين لإجراء مشاورات أمنية روسية - صينية حول الاستقرار الاستراتيجى. واشنطن تبحث وزيرة الطاقة النمساوية ليانور جويسلر مع المسئولين الأمريكيين، فى واشنطن، الفرص المتاحة للاقتصاد الوطنى من خلال الطاقات المتجددة وحماية المناخ وسبل زيادة التعاون النمساوى الأمريكى فى مجال الطاقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.