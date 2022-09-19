نشاط رياح والحرارة تسجل 21 ببعض المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض الحرارة، اليوم الاثنين، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وقالت الهيئة إن اليوم يشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، جاءت كما يلى: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

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