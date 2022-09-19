التنمية المحلية: استثمارات بـ 40 مليار جنيه ضمن برنامج تحسين الببية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصرى، ويقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، إن هناك 40 مليار جنيه ضمن استثمارات تحسين البيئة.

ولفت متحدث التنمية المحلية إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توطين تلك الأهداف على المستوى المحلى، مشيرا إلى أنه الدولة المصرية تبنت عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة.

وأكد خالد قاسم أن هذه المشروعات تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات فى مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

تدريب نواب المحافظين

وعلى صعيد آخر، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تعول على دور نواب المحافظين فى المرحلة المقبلة، خاصة فى متابعة ودعم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى ظل متابعة من المحافظين.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التنمية المحلية، البرنامج التدريبى لتعميم الممارسات الجيدة المطبقة فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يستمر على مدار 4 أيام بمقر الوزارة ويستهدف نواب محافظى محافظات الصعيد.

وأضاف الوزير، أن برنامج تدريب نواب المحافظين، يأتى ضمن حزمة أوسع من خطة تعميم الممارسات الجيدة فى الإدارة المحلية التى طبقها برنامج تنمية الصعيد، حيث تستهدف هذه الحزمة قيادات العمل المحلى المتمثلين فى نواب المحافظين وسكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المراكز.

وتابع أنه تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن خطة تعميم الممارسات تطبق كأولوية على مستوى محافظات صعيد مصر والمراكز المستفيدة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح أن حزمة الممارسات المطورة التى سيتم التدريب عليها وإعادة تطبيقها بالمحافظات المستهدفة تشمل منظومة التخطيط المحلى المتكامل بالشكل المطور الذى تم تطبيقه فى محافظتى سوهاج وقنا ومنظومة تحسين وتعظيم وحوكمة الإيرادات المحلية وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية، ومنظومة التعاقدات والمتابعة المميكنة والحوكمة لاستثمارات الإدارة المحلية، ودمج المواطنين فى تخطيط ومتابعة المشروعات ومنهجية دعم التكتلات الاقتصادية وتطوير نظم إدارة التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبى لنواب المحافظين يركز على تعزيز دورهم فى قيادة عملية التغيير التى ستتطلبها خطة تعميم الممارسات وذلك من خلال إكسابهم مهارات إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل والإدارة الاستراتيجية حيث سيقود نواب المحافظين الإجراءات والترتيبات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة تحت إشراف وبتوجيه المحافظين.