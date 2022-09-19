هل يجوز التعارف بين الشاب والفتاة قبل التقدم لـ الخطوبة؟

جدة - نرمين السيد - حكم التعارف بين الشاب والفتاة

جاء ذلك، على موقعها الإلكترونى عبر الإنتترنت، على سؤال: "هل حرام أن تتعرف الفتاة على الشاب وتكلِّمه قبل أن يتقدَّم لخطبتها من أهلها؟ علمًا بأن غرضها من ذلك التعرف على شخصيته وطبعه؛ خوفًا من فشل الخِطبة وفسخها وما يترتب على ذلك من أضرار نفسية وعائلية ونظرة الناس لها، ويكون ذلك بمعرفة الأهل وموافقتهم".

وأجابت الإفتاء: "الأفضل أن يتم ذلك عن طريق الأهل، وخاصة الذكور منهم الذين جعل الشرع لهم حق الولاية؛ لأنهم يجمعون بين الحرص عليك وبين الخبرة في تقييم الناس وميزانهم من ناحية الدين والدنيا".

فترة الخطوبة

وكانت دار الإفتاء قد وجهت نصيحة مهمة وعاجلة إلى الشباب والفتيات فى فترات الخطوبة.

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فترة الخطوبة من أهم الفترات فى الحياة الزواجية فيجب أن يستثمرها الخطيبان فى إعداد رؤيتهما عن الحياة الزوجية والطريق السعيد فى ذلك أن يؤسسا هذه الرؤية على الإتزان فى كل شىء".