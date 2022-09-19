جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن إقامة الأمسية الابتهالية الكبرى يأتى فى إطار دور الأوقاف الريادى فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء الابتهال الدينى. وتقام الأمسية بمشاركة 10 مبتهلين، كما يجرى الإعداد لها من قبل حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وبإشراف فنى من قبل عبد العزيز عمران الرئيس السابق للإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمسية لكبار المبتهلين اليوم فى مسجد السيدة نفيسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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