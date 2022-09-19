الطقس فى 6 أيام.. الأرصاد تعلن عن 3 ظواهر قوية مؤثرة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوساحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.

وفى أوقات الليل، كشفت الأرصاد عن أن الطقس سيكون معتدلا رطبا على جميع الأنحاء، فى حين يكون مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى ظهور الشبورة المائية صباحا على أغلب الأنحاء وتحديدا من الساعة الـ 6 صباحا وحتى الـ 8 صباحا على الطريق الزراعية والسريعة، مشيرة إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تساعد على تلطيف الأجواء نهارا، كاشفة عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الستة المقبلة.