تحويلات تقليل الاغتراب 2022.. الرابط وموعد الانتهاء الرسمى

جدة - نرمين السيد - تحويلات تقليل الاغتراب 2022
وكشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن آخر موعد لـ التقديم لمرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2022 ستكون فى تمام السعة الـ 7 مساء اليوم الإثنين.
ولفتت "الوزارة" إلى أنه يمكن للطلاب الناجحين فى الدور الأول لـ الثانوية العامة 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى، تدوين رغباتهم، والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.
ووجهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الطلاب بسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد.
وأشارت الوزارة إلى أن أعمال مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2022 ستنتهى فى تمام الساعة الـ 7 من مساء اليوم الإثنين، الموافق 19 سبتمبر 2022.
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