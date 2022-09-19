رئيس الوزراء يشارك فى حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث للمشاركين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً - شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث، لرؤساء الدول والحكومات المشاركين فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وخلال حفل الاستقبال، التقى رئيس الوزراء مع الملك تشارلز الثالث، حيث قدم رئيس الوزراء التعازي للملك، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما نقل تمنيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمملكة المتحدة باستمرار التقدم والازدهار فى عهد الملك تشارلز الثالث.

من جانبه، أعرب الملك تشارلز الثالث عن شكره لمصر؛ قيادة وشعباً، على مشاعر التضامن الصادقة عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، متمنياً لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتنمية.

وعلى هامش مشاركته في حفل الاستقبال، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، السيدة/ "ليز تراس"، رئيسة وزراء بريطانيا؛ حيث أعرب مدبولي عن تمنياته بالتوفيق لرئيسة الحكومة البريطانية في مهمتها الجديدة.

من جهتها، قدمت "تراس" الشكر لمدبولى على مشاركته نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، معربة عن تطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع مصر فى الفترة المقبلة.