وزير التعليم يحسم الجدل حول «التابلت» فى المرحلة الثانوية

جدة - نرمين السيد - وأوضح حجازى، أن جهاز "التابلت" موجود فى المرحلة الثانوية ولا تراجع عن إدخاله إلى منظومة التعليم لطلاب هذه المرحلة.
جاء ذلك خلال كلمته، أثناء مشاركته فى حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2021-2022، اليوم الأحد.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تنظيم اختبارات قصيرة على "التابلت" خلال العام الدراسى، لافتا إلى أن تصحيح الامتحانات سيكون إلكترونيا ولا تدخل للعنصر البشرى.
وتابع أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدرسة وجعلها جاذبة وممتعة للتعليم، مشيرا إلى أنه سيتم دمج التكنولوجيا فى البرامج الدراسية، وتطبيق يوم رياضى بالتناوب مع الأنشطة الفنية والثقافية بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، بشكل أسبوعى.
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