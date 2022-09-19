«التعليم» توجه بتقسيط مصروفات المدارس التجريبية

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم 25 بتاريخ 18-9-2022، بشأن قرار الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتقسيط رسوم الخدمات والأنشطة لطلاب وطالبات المدارس الرسمية والرسمية للغات "التجريبية".





ونص الكتاب الدورى على أنه فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2022-2023، واستكمالات للجهود التى تنفذها الوزارة فى سبيل تقديم خدمات تعليمية متميزة وتماشيا مع سياسة الدولة فى التخفيف عن كاهل أولياء أمور الطلاب، وبالإشارة للقرار الوزارى رقم 141 لسنة 2022، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام- الفنى"، وما تضمنته المادة الثانية من القرار المشار إليه بتقسيط رسوم الخدمات والأنشطة على ثلاثة أقساط على النحو التالى:- - قسط أول: فى أول أكتوبر 2022. - قسط ثانى: فى أول يناير 2023. - قسط ثالث: فى أول مارس 2023. وفى ضوء ما تقدم تقرر ما يلى: تحصيل مصروفات المدارس التجريبية "الرسمية والرسمية المتميزة للغات"، المقررة بموجب القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، ونشرة المصروفات التى تصدر عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بالوزارة على النحو التالى: - قسط أول: 50% فى أول أكتوبر 2022 - قسط ثانى: 30% فى أول يناير 2023 - قسط ثالث: 20% فى أول مارس 2023 ووجهت الوزارة مديرى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بما جاء فى الكتاب الدورى. جدير بالذكر أن هذا القرار جاء فى إطار استجابة وزارة التربية والتعليم، لمطالبات أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية بتقسيط المصروفات المدرسية لأبنائهم، أسوة بما تم إقراره للمدارس الرسمية "الحكومية- عربى".

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