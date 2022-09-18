وزير الصحة: زيارات مفاجئة للمستشفيات العامة لمواجهة السلبيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 11:29 مساءً - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على حرصه الشديد على مواجهة السلبيات في كافة المستشفيات العامة".

قال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين :"الزيارات المفاجئة للمستشفيات جزء من عملي كوزير للصحة والمتابعة المستمرة هدفي"، متابعا :"زيارتي المفاجئة للمستشفيات نتيجة معلومات دقيقة من التقارير التي أتلقاها بشكل مستمر".

وأوضح:"لابد من إنجاز المشروعات القومية التي تهتم بصحة المواطنين".

وأضاف وزير الصحة :" الدولة تضع إستثمارات بالمليارات لعلاج أكثر من 100 مليون مواطن مصري، لدينا منظومة صحية ضخمة وتحتاج إلي حوكمة وحسن إدارة".