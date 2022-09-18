أخبار مصرية

وزير الصحة: زيارات مفاجئة للمستشفيات العامة لمواجهة السلبيات

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 11:29 مساءً - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على حرصه الشديد على مواجهة السلبيات في كافة المستشفيات العامة".

قال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين :"الزيارات المفاجئة للمستشفيات جزء من عملي كوزير للصحة والمتابعة المستمرة هدفي"، متابعا :"زيارتي المفاجئة للمستشفيات نتيجة معلومات دقيقة من التقارير التي أتلقاها بشكل مستمر".

وأوضح:"لابد من إنجاز المشروعات القومية التي تهتم بصحة المواطنين".

وأضاف وزير الصحة :" الدولة تضع إستثمارات بالمليارات لعلاج أكثر من 100 مليون مواطن مصري، لدينا منظومة صحية ضخمة وتحتاج إلي حوكمة وحسن إدارة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا