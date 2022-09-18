«حياة كريمة» تطلق قافلة بيطرية بقرية جزى فى المنوفية (صور)

جدة - نرمين السيد - وجاءت القافلة بالتعاون بين جامعة السادات ومؤسسة حياة كريمة، ونجحت فى إجراء 5 حالات جراحة، 52 حالة ولادة وتناسل و193 حالة باطنة ومعدية، بالإضافة إلى علاج 300 حالة دواجن وطيور، كما تم تنظيم ندوة إرشاد زراعى استفاد منها 150 مزارعا. يأتى ذلك ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

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