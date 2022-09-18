محافظ الغربية يشدد على إزالة أى إشغالات فى محيط المدارس والمستشفيات

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ الدكتور طارق رحمى، اجتماع المجلس التنفيذى بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وحسين الجندى السكرتير العام، ونجوى العشيرى السكرتير المساعد، وأعضاء المجلس، وممثلى برلمان الشباب.
ووجه المحافظ - خلال الاجتماع اليوم- رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة أى إشغالات أو أكشاك فى محيط المدارس والمستشفيات، كما وجه بالاستعداد الجيد لموسم الأمطار من خلال تنفيذ محاكاة عملية فى الشوارع الرئيسية مع توعية المواطنين بترشيد الكهرباء والتأكيد على الإلتزام بغلق المحال والورش الحرفية طبقا لمواعيد الغلق الواردة فى قرار وزير التنمية المحلية، مختتما التوجيهات بالاستمرار فى زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة والوصول إلى المستهدف المقدر بـ 50 ألف شجرة داخل المحافظة.
ووافق المجلس على قبول التبرع بقطعتى أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بعزبة الكمالية مركز المحلة، ومدرسة للتعليم الأساسى بعزبة السلام التابعة لقرية كوم النجار مركز بسيون بجانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض بكفر حسان مركز سمنود لإقامة مسجد النور عليها.
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