وزير الطيران يلتقي السفير الفرنسي لبحث التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 10:30 مساءً - استقبل الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني اليوم، بمقر الوزارة السفير مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مجال النقل الجوى، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ولفيف من قيادات وزارة الطيران .

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالسفير الفرنسى والوفد المرافق له مؤكداً على التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا والذى تمتد جذوره لعقود تاريخية طويلة في مختلف المجالات،

وأشار وزير الطيران إلى أهمية التعاون المشترك مع دولة فرنسا فى مختلف أنشطة النقل الجوى، وفتح آفاق جديدة بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويسهم فى تحفيز وزيادة الحركة الجوية ،، تماشياً مع الطفرة التنموية التي تشهدها مصر على جميع المستويات بما يحقق أعلى معدلات التنمية الإقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مضيفًا أن فرنسا تعد شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية لمصر فى العديد من المجالات منها الطيران المدني.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والتعاون الفعال بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين،

ومن جانبه أبدى السفير مارك باريتي سعادته بهذا اللقاء المثمر مؤكداً على أهمية دور قطاع الطيران المدنى المصرى فى تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة أن مصر وفرنسا تربطهما علاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية حيث أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على الشراكة وتبادل الخبرات مع مصر فى مجال النقل الجوى، فى ضوء ما يشهده قطاع الطيران المدني المصرى من تطور كبير .