وزير الأوقاف يفتتح المؤتمر الـ33 لـ«الأعلى للشئون الإسلامية» السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يعقد المؤتمر يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعنوان "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه" بأحد فنادق العاصمة.

ويتناول المؤتمر عدة محاور منها: الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر، صور الاجتهاد وضوابطه، المجتهدون وإعدادهم، نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى، ونماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل: التعامل بالعملات الافتراضية، تدويخ الحيوان قبل ذبحه، موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.