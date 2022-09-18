جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يعقد المؤتمر يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعنوان "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه" بأحد فنادق العاصمة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور منها: الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر، صور الاجتهاد وضوابطه، المجتهدون وإعدادهم، نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى، ونماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل: التعامل بالعملات الافتراضية، تدويخ الحيوان قبل ذبحه، موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يفتتح المؤتمر الـ33 لـ«الأعلى للشئون الإسلامية» السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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